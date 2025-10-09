Cierran dos escuelas, pero la enseñanza sigue

Por falta de energía eléctrica debido a una compañía constructora, cierran por una semana las Escuelas Primarias Niños Héroes de Chapultepec y Genaro C. Ruíz Guzmán, ubicadas en la colonia Lázaro Cárdenas. Las clases no se suspenden porque se impartirán vía digital.

La medida que empezó a aplicarse desde el pasado lunes, fue tomada por directivos del plantel con la aprobación de madres y padres de familia, pues por las agobiantes temperaturas, no podían impartir clases en el interior de las aulas de clase.

La cuadrilla de trabajadores de una compañía constructora que obtuvo el contrato para realizar labores de reposición de cableado eléctrico así como de un transformador en la misma institución educativa, no habían llegado al menos hasta el día de ayer.

La falta de luz no permite ni encender los aires acondicionados y tampoco los abanicos, por lo que los salones están convertidos prácticamente en un horno, por lo que ingresar al alumnado ahí sería un riesgo latente para la salud de los mismos estudiantes, dijeron madres de familia.

Y NO LLEGAN

Al decir de algunas mamás que tienen hijos estudiando tanto en la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec (turno matutino) y Genaro C. Ruíz Guzmán (turno vespertino), la medida fue aceptada, pero las clases continúan dándose vía digital.

A inicios de septiembre pasado, el director Diego Robledo Escobedo, declaró a El Mañana de Reynosa que el problema de la falla eléctrica derivó de un flameo que afectó el tema magnético así como también el transformador.

Dijo además en ese entonces que solicitó el apoyo de Miguel Valdés García, titular de Educación Tamaulipas, quien de inmediato autorizó la reparación correspondiente del sistema eléctrico.

Sin embargo, las cuadrillas de la compañía constructora a la que se le asignó la obra, todavía no arriban a la escuela, por lo que se dispuso cerrarla por lo menos durante la presente semana, para posiblemente reanudar las clases presenciales la próxima semana.

La medida tendrá vigencia toda la semana en curso y se estima podrían reanudar clases presenciales la próxima.