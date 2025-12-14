Indefinido, cierre de direcciones médicas

Por tiempo indefinido quedarán cerradas las direcciones médicas de igual número de Centros de Salud de Reynosa incluida la del Hospital General.

Así lo hizo saber Julio César Rodríguez Lòpez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia (SNTSA) Subvención 8.

Las pláticas no han avanzado con autoridades del IMSS federal por lo que las cosas seguirán como hasta ahora, respetando consulta medica, vacunación, entre otros servicios médicos más que se ofrecen en las mencionadas instalaciones.

A las puertas de las direcciones médicas que hasta antes de estallar el conflicto eran utilizadas por quienes ocupan el cargo de directoras de los Centros de Salud, se colocaron sellos y anuncios a través de los cuales se informa a los usuarios sobre el objetivo del movimiento de protesta.

Son seis las direcciones médicas en Centros de Salud y una más, del Hospital General de Reynosa, las que seguirán cerradas hasta en tanto no se llegue a acuerdo favorable alguno, anunció el dirigente sindical a nivel Sub Sección 8.

En éste caso se está siguiendo al pie de la letra el no obstaculizar servicios médicos como consultas, vacunación, entre otros más pues esa fue la indicación recibida de parte de nuestra dirigencia sindical en Tamaulipas.

CIFRAS CLAVE DEL MOVIMIENTO

6 Direcciones médicas de Centros de Salud cerradas

1 Dirección Médica del Hospital General de Reynosa cerrada

Servicios activos: Consulta médica, Vacunación, Atención básica

