Tienen mal inicio de año y cierran negocios

Cada vez cierran sus puertas más negocios formales de distinto giro en Reynosa a raíz de una serie de factores, entre ellos la carga impositiva que año con año es mayor e insostenible, la incosteabilidad de seguir o operando, aumentos en rentas de locales, entre otros más.

En recorrido realizado por éste reportero por la calle Herón Ramírez, se observaron varios comercios con cortinas cerradas e inclusive algunos que operaron hasta hace muy poco tiempo, ahora se ofrecen en renta, como es el caso de conocida refaccionaría.

De acuerdo con datos proporcionados por la dirigencia del comercio establecido afiliado a la CANACO (Cámara de Comercio de Reynosa), en esta ciudad se despidieron de la actividad comercial entre 150 y 200 comercios a consecuencia de cobro de impuestos cada vez más altos tanto municipales, estatales y federales.

Otro de los factores que contribuyeron a esa situación, fue la enorme lista de requisitos que se piden para aperturar un negocio, lo que genera desaliento entre quienes tienen la intención de incorporarse a la actividad comercial y de servicios, dijo Gildardo López Hinojosa, presidente de la misma Cámara de Comercio.

Sugiere que para evitar que otros comerciantes recorran el mismo camino, el gobierno debiera reducir el cobro de contribuciones así como brindar otro tipo de estímulos para mantener el sector comercio en sus distintos niveles.

Aunado a los gastos que tienen que hacer quienes se dedican a esta actividad, también destacan los pagos al IMSS e INFONAVIT, señaló el líder del comercio formal en esta fronteriza ciudad.



