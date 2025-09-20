Pronostican para hoy chubascos en la ciudad

Este sábado se registrarán chubascos con lluvias puntuales de 25 a 50 milímetros en el estado de Tamaulipas, debido a un canal de baja presión con el ingreso de aire húmedo del Golfo de México, por lo que se exhorta a la población para extremar las precauciones.

Así lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional de la CNA.

Como parte del pronóstico, se anunció que habrá temperaturas máximas de 30 a 35 grados centígrados en Tamaulipas, San Luis Potosí y la región.

Este domingo -dijo la dependencia- continuarán los intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. En Baja California, Baja California Sur, agregó el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.

Pronosticó temperaturas máximas de 30 a 35 grados centígrados en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro Norte, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, Nayarit, Colima, Guerrero y Chiapas.

El pasado viernes, como se había pronosticado, se registraron chubascos con lluvias puntuales de 25 a 50 milímetros en Tamaulipas.