Pronostican para hoy chubascos en la ciudad

Pronostican para hoy chubascos en la ciudadSe esperan lluvias en Tamaulipas debido a un canal de baja presión
Este sábado se registrarán chubascos con lluvias puntuales de 25 a 50 milímetros en el estado de Tamaulipas, debido a un canal de baja presión con el ingreso de aire húmedo del Golfo de México, por lo que se exhorta a la población para extremar las precauciones.
Así lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional de la CNA.
Como parte del pronóstico, se anunció que habrá temperaturas máximas de 30 a 35 grados centígrados en Tamaulipas, San Luis Potosí y la región.
Este domingo -dijo la dependencia- continuarán los intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. En Baja California, Baja California Sur, agregó el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Pronosticó temperaturas máximas de 30 a 35 grados centígrados en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro Norte, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, Nayarit, Colima, Guerrero y Chiapas.
El pasado viernes, como se había pronosticado, se registraron chubascos con lluvias puntuales de 25 a 50 milímetros en Tamaulipas.
Lo mismo en estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Colima, Yucatán y Quintana Roo, así como en Baja California Sur, Sonora y Baja California Sur.