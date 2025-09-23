Reportan fuerte choque por la entrada a parque de Villa Florida

Un aparatoso choque se registró en la entrada del parque Villa Florida, en un lugar conocido por sus famosos dulces, cuando dos vehículos colisionaron, provocando una considerable derrama de diesel en la zona.

Los hechos ocurrieron en un tramo concurrido de la avenida, generando preocupación entre los conductores y visitantes del parque, quienes se acercaron a verificar lo sucedido.

Un usuario de las redes sociales hizo el aviso hasta la redacción de El Mañana.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque sí cuantiosos daños materiales en ambos vehículos.