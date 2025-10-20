Choferes digitales podrían trabajar con la app Bahía

La caída de la APP de la empresa DIDI, hecho que se registró en fecha reciente, no fue obstáculo para que los choferes digitales de Reynosa continuaran prestando el servicio porque se apoyaron en otras plataformas.

"Por mientras, nosotros seguimos trabajando con la plataforma digital de Bahía, en la que nos encontramos con la ventaja de que no nos cobran comisión por trabajar, como ocurría con DIDI", dijo Rostbel de Jesús Garcilazo Reyes, quien dio su opinión al respecto.

"De llegar a restablecerse el servicio con DIDI o si continúa o no en México, ya serán los propios conductores los que decidirán si van a continuar con esa empresa o prefieren buscar otras alternativas como son Bahía y UBER", agregó.

"Nosotros no estamos tratando de imponer una aplicación, pero sí vemos que trabajar con la aplicación de Bahía nos favorece más, porque nos manda solicitudes para ir a levantar un pasajero que está a pocos kilómetros de distancia de donde nosotros andamos circulando y eso ya es una ventaja. Lo mismo que no nos cobra comisión alguna y lo que le cobramos al pasaje es el100% para nosotros", siguió diciendo Garcilazo Reyes.

En Bahía es el 100% para nosotros y para los usuarios tampoco, les cobran comisión por pagar con el plástico, y en DIDI, se les cobra $20.00.

PUEDE QUE SI, PUEDE QUE NO

Ahora bien, no sabemos si esta aplicación que estamos utilizando hoy en día, en un año o dos nos vaya a cobrar una comisión por usarla, pero puede ser que sí o puede ser que no y nosotros queremos algo que nos beneficie hoy y no en uno o dos o más años.

Sin embargo, hay algunos que se inclinan por trabajar con otra aplicación, que es la de UBER.

Lo cierto es que seguimos trabajando de manera normal, prestando el servicio a quienes nos lo soliciten, apuntó Rostbel de Jesús Garcilazo.

En Reynosa operan más de 700 choferes que ofrecen el sistema de taxi digital.



