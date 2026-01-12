Sufren residentes por fuga de aguas negras

Un enorme charco de aguas negras cubre un amplio tramo de las calles Jonacatlán y Miahuatlán, en la colonia Marte R. Gómez, en la ciudad de Reynosa, situación que mantiene en constante riesgo a decenas de familias que habitan y transitan por el sector. El problema es consecuencia de fugas de drenaje que se han presentado durante años sin recibir una reparación definitiva.

De acuerdo con los residentes, el derrame constante de aguas negras ha generado fuertes olores, acumulación de basura y lodo, además de representar un foco de infección que pone en peligro la salud de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Impacto en la salud de los residentes de Marte R. Gómez

La problemática ha llegado a tal grado que algunos vecinos optaron por abandonar sus viviendas o cerrar sus negocios, ante la imposibilidad de soportar las condiciones insalubres.

Los afectados aseguran haber realizado múltiples reportes ante la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA); sin embargo, las respuestas han sido mínimas y las soluciones temporales, ya que las fugas reaparecen al poco tiempo.

¿Qué acciones ha tomado COMAPA ante el problema?

"Aquí corremos el riesgo de enfermarnos por tanta suciedad, no se puede vivir así. Cuando metes el carro las llantas apestan porque tenemos que pasar por el charco lleno de mugre, no nos queda de otra.

Los de la COMAPA solo dicen que ya está el reporte y que esperemos, pero no piensan en cómo vive uno aquí", expresó con molestia Laura Alvarado Ríos, vecina del sector.

Los habitantes de la colonia Marte R. Gómez exigen la intervención inmediata de las autoridades correspondientes, así como una reparación integral del sistema de drenaje, ya que aseguran que la situación no solo afecta su calidad de vida, sino que también representa un riesgo latente para la salud pública.