Sufren prolongado apagón en el Fraccionamiento Almendros

Alrededor de 20 domicilios de la colonia Almendros permanecen sin energía eléctrica desde la madrugada del martes, debido a un presunto corto en los cables del circuito 2, reporta el ciudadano Alberto Hernández, habitante de la zona.

Según Hernández personal de la CFE acudió el jueves pasado para revisar el poste afectado y determinó que los cables estaban en mal estado, pero hasta la fecha no se ha realizado el cambio correspondiente. La situación ha generado problemas en la conservación de alimentos y ha obligado a algunos vecinos a rentar plantas de energía o buscar otras alternativas.

La problemática no es solamente el impacto económico que esto representa para los residentes del sector, pese a que algunos se han tenido que movilizar, sin no que repercute en sus descansos debido a las altas temperaturas que enfrenta el municipio pese a la finalización de la canícula.

"Hemos estado casi tirando nuestras despensas. Hay un vecino que rento una planta a gasolina, tiene a una señora mayor y no puede mantenerla sin luz. Yo Trabajo de noche y cuando llego no puedo descansar", expresó .

El apagón afecta la intersección de la Calle 7 con Calle Segunda, dejando a toda la cuadra sin suministro eléctrico. Los vecinos piden a las autoridades competentes agilizar la reparación para evitar más inconvenientes.

El reporte del corte de energía quedó registrado bajo los folios 05211537 y D04005810915, según información proporcionada por los vecinos afectados.

Hemos estado casi tirando nuestras despensas. Hay un vecino que rento una planta a gasolina, tiene a una señora mayor y no puede mantenerla sin luz. Yo Trabajo de noche y cuando llego no puedo descansar Alberto Hernández Afectado