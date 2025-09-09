CETIS 71 logra excelencia académica a nivel nacional

El CETIS número 71 obtuvo la Presea al Mérito Académico del Ciclo Escolar 2024-2025, otorgada por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETIS), al alcanzar el segundo lugar nacional en el impulso de la Educación Dual.

Martha Reyna Martínez, directora del plantel, recibió el reconocimiento a nombre de la institución, resaltando que este logro es resultado del trabajo coordinado entre el personal directivo, docente y la dedicación de los estudiantes.

"Hacemos el reconocimiento al sector empresarial de Reynosa, por sumarse a este proyecto", dijo.

En este ciclo escolar arrancaron actividades 3 mil 450 estudiantes de los semestres de primero, tercero y quinto quienes realizan estudios de educación media superior, de los cuales 120 jóvenes se suman al modelo de educación dual.

La Educación Dual, modelo que combina la formación académica con la práctica en empresas, ha permitido fortalecer la preparación de la juventud reynosense, generando beneficios tanto en el desarrollo profesional de los alumnos como en la vinculación con el sector productivo.

Los empresarios de diversos giros como maquiladoras, han abierto sus puertas a los jóvenes, contribuyendo a su formación con experiencias en entornos laborales reales, indicó.

Con la educación dual, los estudiantes salen mejor preparados para entrar al mundo laboral, saliendo con mayor conocimiento, concluyó.



