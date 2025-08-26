Prevé CETIS 71 arrancar el ciclo escolar con tres mil 500 alumnos

Prevé CETIS 71 arrancar el ciclo escolar con tres mil 500 alumnosSe alistan para retomar las actividades educativas
Una de las instituciones de nivel medio superior con mayor demanda en la ciudad de Reynosa es el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios número 71 (CETis 71), el cual cada año cierra inscripciones a su máxima capacidad; directivos informan que para este 2025 la matrícula del plantel será de al menos 3500 estudiantes.
"Para este ciclo escolar 2025-2026 tenemos una matrícula esperada de casi 3500 estudiantes; ahorita para primer semestre recibimos más de 1400 solicitudes, de las cuales 1200 van a ingresar, más la matrícula que tenemos ya de tercero y quinto semestre; tenemos esta matrícula de casi 3500", detalló Martha Reyna, directora del CETis 71.
La directora indicó que, a pesar de que algunos jóvenes no lograron ingresar, ya que a pesar de que sí cumplían con el promedio necesario, no lograron aprobar una evaluación aplicada durante el pasado mes de junio: "Estamos a la máxima ocupación autorizada por nuestras autoridades para tener en cada aula; si hay jóvenes que tienen muy buenos promedios, pero desafortunadamente no lograron acreditar, ya que se tomó en cuenta también una evaluación que se aplicó en el mes de junio".