Se suman al programa de enseñanza del ITEA

Un total de 11 jóvenes voluntarios del CETIS 71 participaron con el Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos en Reynosa, dentro del programa 'Alfabetización para el Bienestar Compartido', cuyo objetivo es brindar oportunidades de aprendizaje a personas que no saben leer ni escribir o que buscan certificar su educación básica.

¿Qué ocurrió?

En las instalaciones de una empresa, los estudiantes voluntarios brindaron acompañamiento durante la aplicación de exámenes a una persona de nivel primaria y a 10 trabajadores que buscaban terminar el nivel secundaria. Este esfuerzo es parte de las acciones del CETIS 71 para contribuir a la educación de adultos en la región.

¿Cuál es el impacto del programa?

El programa 'Alfabetización para el Bienestar Compartido' tiene como finalidad mejorar las habilidades educativas de los adultos, permitiéndoles acceder a mejores oportunidades laborales y personales. La participación de los jóvenes voluntarios es clave para el éxito de esta iniciativa, ya que fomentan un ambiente de aprendizaje y apoyo.

¿Qué sigue para los voluntarios y participantes?