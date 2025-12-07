Entregan certificados de asesoría académica

El Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos en Reynosa, realizó la entrega de 33 certificados de estudios a personas educandas que reciben asesoría académica dominical en una universidad de la colonia Doctores.

Durante el acto se otorgaron 30 documentos de nivel secundaria y 3 de nivel primaria a personas que concluyeron satisfactoriamente su proceso educativo.

Sadoth Ariel Lara González, coordinador del ITEA local agradeció el respaldo de las autoridades educativas, por facilitar los espacios y las atenciones brindadas a quienes acuden cada domingo a recibir asesoría académica.

Las sesiones de orientación se realizan los domingos a las 13:00 horas, a cargo del asesor educativo José Miguel Regalado Núñez, en coordinación con la técnico docente Rosario Miguel Anastasio, responsable de la micro región 13.

ITEA Reynosa sigue trabajando en los círculos de estudio para combatir el rezago escolar, a fin de que más personas puedan concluir sus estudios básicos y tener mejores oportunidades.

Las autoridades del instituto felicitaron a las personas graduadas por culminar esta importante etapa en su formación educativa, destacando que no hay edad para poder cumplir sus metas.