Solo 30 de 596 predios han sido regularizados

Solo 30 de 596 predios han sido regularizadosElvira Viveros es la primera en obtener certeza jurídica en Ramón Pérez García Sector Tres
De 596 lotes existentes en las colonias Ramón Pérez García en sus diferentes sectores, solamente 30 familias han solicitado y escriturado sus terrenos, por lo que autoridades del ITAVU Reynosa reiteran el llamado para que tramiten sus documentos y cuenten con certeza jurídica.
"Entre la gente existe desconfianza porque antes de que se firmara el mandato con el Instituto Tamaulipeco de la Vivienda y Urbanismo, aseguran haber pagado los terrenos a personas que decían ser los dueños de los mismos. Esas personas eran ajenas a esta dependencia y de ahí surgió la desconfianza", dijo Edgar Piña Hernández, titular de la oficina.
Precisamente el pasado viernes se hizo la entrega de su escritura a la señora Elvira Viveros, residente de la Ramón Pérez García Sector Tres. Ahí ella es la única que se ha interesado en gestionar el documento que le da a ella y a su familia certeza jurídica sobre el predio.
AL RESTO
Al resto de las familias que habitan los tres sectores del referido asentamiento humano, se les pide que acudan a las oficinas del Instituto, ubicadas en avenida Miguel Alemán de la colonia Módulo 2000, en donde podrán solicitar la información correspondiente sobre el tema o bien para iniciar el trámite de escrituración, terminó diciendo Piña Hernández.