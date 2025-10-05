Solo 30 de 596 predios han sido regularizados

De 596 lotes existentes en las colonias Ramón Pérez García en sus diferentes sectores, solamente 30 familias han solicitado y escriturado sus terrenos, por lo que autoridades del ITAVU Reynosa reiteran el llamado para que tramiten sus documentos y cuenten con certeza jurídica.

"Entre la gente existe desconfianza porque antes de que se firmara el mandato con el Instituto Tamaulipeco de la Vivienda y Urbanismo, aseguran haber pagado los terrenos a personas que decían ser los dueños de los mismos. Esas personas eran ajenas a esta dependencia y de ahí surgió la desconfianza", dijo Edgar Piña Hernández, titular de la oficina.

Precisamente el pasado viernes se hizo la entrega de su escritura a la señora Elvira Viveros, residente de la Ramón Pérez García Sector Tres. Ahí ella es la única que se ha interesado en gestionar el documento que le da a ella y a su familia certeza jurídica sobre el predio.

AL RESTO