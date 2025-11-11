Participa Reynosa en el certamen CECyTE Chef

Estudiantes de distintos planteles del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo de Reynosa, participaron en la etapa estatal del Concurso CECyTE Chef 2025, evento que reunió a jóvenes apasionados por la gastronomía.

En esta edición, el plantel Victoria obtuvo el primer lugar, en segundo sitio se colocó el plantel Matamoros, seguido por el plantel Reynosa, que se llevó el tercer lugar, mientras que el plantel Altamira obtuvo el cuarto lugar.

El equipo ganador representará a Tamaulipas en el Concurso Nacional CECyTE Chef 2025, que se celebrará en Baja California Sur, donde competirán con jóvenes de todo el país para mostrar su talento culinario y orgullo regional.

El certamen tiene como propósito impulsar el desarrollo integral de los estudiantes del nivel medio superior, fomentando su creatividad y habilidades técnicas a través de la preparación de platillos que reflejen la diversidad gastronómica, histórica y cultural de México.

El evento se realizará los días 26 y 27 de noviembre, donde participaran diversos planteles escolares y estudiantes del país.



