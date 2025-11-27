Realizarán la ordenación sacerdotal de seminaristas

La Diócesis de Matamoros-Reynosa realizará en esta ciudad la ordenación sacerdotal de cuatro seminaristas, en un evento espiritual.

La ceremonia se llevará a cabo este viernes 28 de noviembre en la Concatedral Nuestra Señora de Guadalupe a las 11:00 de la mañana, donde los candidatos recibirán el sacramento del orden de manos del obispo, Eugenio Andrés Lira Rugarcia.

¿Quiénes son los seminaristas ordenados?

Los futuros sacerdotes que serán ordenados son Maximiliano Martínez Heredia, Pedro Bryan Gómez Loayza, Eric Eduardo Hernández Terrerra y Gerardo Iván Espinoza Franco. La celebración marca un momento de profunda alegría para la Diócesis, ya que la incorporación de nuevos presbíteros fortalece el servicio pastoral en las parroquias y comunidades de la frontera norte de Tamaulipas.

¿Cuál es la importancia de esta ceremonia?

También representa un motivo de orgullo para las familias de los ordenandos y para las comunidades parroquiales donde llevaron a cabo su servicio formativo. La Diócesis ha extendido una invitación abierta a los fieles para participar en esta celebración que simboliza entrega, vocación y compromiso.