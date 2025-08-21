Egresarán 383 alumnos de la UTTN

Un total de 383 alumnos egresados de las distintas ingenierías que ofrece la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte celebrarán su ceremonia de graduación el próximo 28 de agosto; así lo informó el rector de dicha institución educativa, Edgar Garza Hernández.

Detalló que el evento tendrá lugar en las instalaciones del parque cultural; mencionó que, con la finalidad de que la culminación de su formación académica no represente un gasto elevado para los estudiantes, la UTTN les otorga su trámite de titulación y proceso de graduación sin costo alguno.

"Es cero costo de titulación, cero costo de cualquier trámite, para que no sea una preocupación ni para ellos ni para sus familias, aunque ya estén trabajando en el sector productivo; y también este proceso de ceremonia de graduación es totalmente gratuito. Se están tomando las fotos aquí en la explanada de rectoría con su toga y birrete de manera individual y de manera grupal", expresó el rector.

Destacó la importancia de que la ceremonia de graduación y todo lo que esta conlleva no represente una preocupación o gasto para los estudiantes; es por esto que se han enfocado incluso en reducir el costo de las fotografías hasta un 40% con respecto a años anteriores. Sin embargo, los alumnos cuentan con la libertad de utilizar cualquiera de las vestimentas autorizadas para asistir a dicha ceremonia.

"Nos han preguntado algunos alumnos si, de cierta manera, durante la ceremonia, pudieran acudir con toga y birrete; esto sería un costo adicional para ellos, pero no están impedidos, solo que es un costo adicional para ellos. La intención de la universidad es que haya cero costo ni carga económica para todos nuestros egresados", refirió Edgar Garza Hernández.

Respecto al índice de deserción con el que cuenta la universidad, señaló que han trabajado en distintas estrategias con el objetivo de que todo alumno que ingrese logre concluir satisfactoriamente sus estudios.

"Tenemos varias estrategias, en el sentido de que, si es tu tema económico, bueno, hay becas económicas; si es un tema psicosocial emocional o algún tipo de problema familiar, tenemos servicios estudiantiles donde les damos apoyo a través de diversos psicólogos y, bueno, ya si se trata de un cambio de domicilio, cambio de ciudad o tema de fuerza mayor, es ahí donde nos pega el índice de deserción. Sin embargo, son cosas ajenas a la universidad, pero sí tenemos diversos instrumentos que hemos aplicado para abatir la deserción", concluyó Hernández.