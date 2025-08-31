Egresan de la UTTN 383 profesionistas

Con un total de 383 alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN), se llevo a cabo la celebración de una emotiva ceremonia de graduación de la generación 2021-2025, donde se contó con la presencia del rector de dicha institución educativa Edgar Garza Hernández, autoridades escolares, docentes y familiares, quienes presenciaron la culminación de una importante etapa en la formación profesional de los estudiantes.

Durante dicho evento, el cual tuvo lugar en el Teatro Principal del Parque Cultural de Reynosa, los universitarios recibieron su título profesional tras concluir exitosamente sus estudios, celebrando este importante logro académico.

Entre las carreras concluidas or los graduados se encontraban, Administración, Energías Renovables, Entornos Virtuales y Negocios Digitales, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica, así como la Maestría en Ingeniería Industrial en Manufactura Avanzada, hecho con continua consolidando a la UTTN como una institución formadora de profesionales altamente capacitados que responden a las demandas del sector productivo.

“La educación que han recibido aquí no solo les brinda conocimientos técnicos, sino también herramientas para enfrentar los retos del mundo laboral y transformar su entorno”, fue parte del mensaje que el rector dirigió a los estudiantes, extendiendo además una felicitación por el esfuerzo, constancia y compromiso de los jóvenes.

Garza, expresó su agradecimiento al Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, y al Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por el constante respaldo al fortalecimiento de la educación superior en Tamaulipas, así como por su compromiso con el desarrollo académico y profesional de la juventud tamaulipeca.

En esta ocasión asistió en representación del Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya y del Secretario de Educación, la rectora de la Universidad Tecnológica de Matamoros, Diana Masso Quintana; También asistieron a este evento representantes de los integrantes del consejo directivo de la UTTN, entre ellos; el Director de Educación Municipal, José Eugenio Quiroz Longoria, quien asistió en representación del Lic. Carlos Víctor Peña Ortiz Consejero Propietario y Presidente Municipal de Reynosa; Juan Ricardo Escobedo Zúñiga, en representación del Byron Alejandro Eduardo Cavazos Tapia Consejero de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte y Secretario General del Sindicato Industrial Autónomo de Operaciones en General de Maquiladoras en Reynosa.

Así como Martín Paz Rojas Vicepresidente ante el Sector Educativo de CANACINTRA, en representación de Federico Alanís Peña, Consejero Propietario y Presidente de CANACINTRA Reynosa, Directores y Docentes de la UTTN.