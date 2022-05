´Cercan´ la plaza contra migrantes

En un intento de que los migrantes no regresen a la Plaza de la República de esta ciudad fronteriza, autoridades han colocado malla y cintas de precaución en los alrededores, delimitando todo el jardín, quiosco y mobiliario.

La plaza fue desalojada el martes y ahora en un intento de que no vuelva ser campamento colocan mallas de protección.

Personal de servicios públicos primarios barre, retira pedazos de concreto y recoge basura.

En estas funciones colaboran ciudadanos de Puebla, que según relataron a EL MAÑANA son contratados de manera externa para rehabilitar parte de la cantera reportada con daños.

Autoridades esperan que con estas medidas de seguridad, los migrantes no vuelvan a generar campamentos, como el que estuvo por más de un año en el sitio y que albergó miles de familias, en búsqueda de cumplir el sueño americano.

Aunque este medio ha reportado que aún con la malla, el retiro de las casas de campaña y monitoreo de la Guardia Nacional así como del Instituto Nacional de Migración (INM), migrantes llegan buscando refugio.

"No tengo donde dormir ni resguardar a mi familia, nos comentaron que aquí no podemos estar, pero en los albergues no hay cupo, todos los días vamos a preguntar", señaló Orey, migrante haitiano.

Ayer poco después del medio día, él, sus hijas y esposa estaban en una banca resguardados en la sombra de los árboles.

Mientras que otros haitianos llegaban al sitio buscando también un lugar para esperar.