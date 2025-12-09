Cierran sus puertas direcciones médicas

Hasta éste lunes, las seis direcciones médicas de igual número de Centros de Salud de los 28 que operan en Reynosa así como la del Hospital General de Reynosa, continuaban cerradas y así seguirán hasta nuevo aviso.

Una comitiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud -SNTSA- Sub sección 8 encabezada por Julio César Rodríguez López, viajó éste lunes a la capital del estado, ciudad Victoria, para entrevistarse con Adolfo Sierra Medina, el dirigente estatal del mismo sindicato Sección 51 en Tamaulipas.

El propio Rodríguez López, anunció que las cosas seguirán igual en los Centros de Salud mencionados y dijo que están a la espera de nuevas instrucciones de parte de la diligencia estatal del sindicato.

Cerradas continuarán hasta en tanto no haya alguna respuesta favorable a los reclamos considerados como justificados por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud en Tamaulipas.

Recalca el líder de la Sub sección 8 con sede en Reynosa, que las demandas siguen siendo las mismas, entre ellas una serie de abusos y asuntos relacionados con plazas sindicales así como pagos pendientes por parte del IMSS Bienestar así como también lo relativo a maltrato al personal a manos de coordinadores llamados de conducción que se dirigen con prepotencia hacia los trabajadores.

Mientras tanto, en Reynosa seguían con puerta cerrada las oficinas de directores y directoras de las seis unidades de Salud, tras las acciones emprendidas por grupos de trabajadores sindicalizados encabezados por el propio Rodríguez López.

Tampoco había información de parte de la Sub sección 8 sobre si ya hubo alguna respuesta por parte de la Secretaría de Salud y sus autoridades a los reclamos de gremio sindical.

TRASCIENDE

— En el caso de la oficina del Centro de Salud Rector que titula Ivon Yazmín Hernández Castillo, trascendió que ella personalmente procedió a abrirla previo retiro de sellos, pero que posteriormente la cerró otra vez.