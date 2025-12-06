Piden donaciones para pacientes con tuberculosis

Nuevo llamado hacen autoridades del Centro Regional Contra la Tuberculosis es el que hacen para que la población y empresarios locales de buen corazón apoyen con donaciones de productos no perecederos que serán utilizados para las despensas que se harán llegar a pacientes con tuberculosis.

"Con los artículos que done la gente, se elaborará el apoyo alimenticio para las personas que enfrentan la referida enfermedad y que es una tradición que reciban ese respaldo durante la TBposada que se les ofrecerá este mes de diciembre", dijo América Cruz González, titular del CRCT.

Cabe hacer notar que será el 10 de diciembre, el último día para recibir donaciones en ese sentido, por lo que reiteró el llamado e invitación a la ciudadanía para que haga llegar sus aportaciones a las oficinas donde opera el Centro Regional Contra la Tuberculosis, situada en calle Toluca con bulevar Morelos en la colonia Rodríguez.

"Aquí estaremos esperando a quienes deseen apoyar a los pacientes con tuberculosis con productos perecederos como frijol, aceite comestible, arroz, lentejas, garbanzo, enlatadas o secas, harina, azúcar, sal, café, leche en polvo y conservas así como legumbres y pastas", agregó Cruz González.

"Necesitamos de la ayuda de la gente para hacer felices a los pacientes de TB en esta navidad. La TBposada la tendremos una vez que concluya la recepción de donaciones", puntualizó.