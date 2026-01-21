Levantan estructuras del Centro para los Migrantes

En enero del año pasado comenzó en Reynosa el levantamiento de estructuras para la instalación del Centro de Atención a Migrantes del Gobierno Federal, pero en enero de este 2026 el panorama es distinto, ya que gran parte de dichas estructuras han sido desmontadas y sin información pública detallada sobre las razones.

El desmontaje ha llamado la atención de la ciudadanía y de los medios de comunicación, con diversas versiones, pero sin ninguna oficial.

LO QUE DICEN PERO NO ES OFICIAL

"Me comentan que a ellos no les han comunicado algo oficial, donde me dijeron que podría dar el aviso es en la mañanera, con la Presidenta de la República, pero sigue funcionando", recalcó una persona desde el interior.

Otra persona señaló que se retiraron las estructuras que ya no se utilizaban, pero que se quedan las dos carpas grandes, una donde viven algunos migrantes y otra donde hacen la comida, donde se pudo observar que almacenan colchones, almohadas y otras bolsas.

"Hasta donde tenemos conocimiento solo están tirando estructuras sin uso que habían desmontado meses anteriores, algunas carpas se inundaban y se desinstalaron literas, pero el centro sigue en funcionamiento", expresó otra persona sin identificarse.

El acceso sigue restringido, con elementos de la Guardia Nacional en la entrada, mientras que adentró en donde antes era el estacionamiento del Parque Cultural, hay personas trabajando desmontando las estructuras.

Poco a poco quitan las estructuras que van quedando vacías.

MÉXICO TE ABRAZA

El Centro de Atención a Migrantes Federal fue creado con la finalidad de brindar asistencia integral a personas migrantes repatriados desde Estados Unidos, ante la llegada del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había advertido de redadas y repatriaciones masivas, lo que generó preocupación ante el posible incremento de la llegada de connacionales deportados a las fronteras del país.

En febrero del 2025, autoridades federales y estatales, realizaron una supervisión de las acciones del plan México Te Abraza en Reynosa.

Durante ese recorrido se verificó el funcionamiento del Centro de Atención a Migrantes, como parte de una estrategia instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum para brindar atención a personas repatriadas antes de su traslado a sus comunidades de origen.

EL TIEMPO QUE FUERA NECESARIO

En ese momento, las autoridades informaron que el despliegue formaba parte de una estrategia integral que se mantendría activa en distintos puntos de la frontera norte el tiempo que fuera necesario.

El programa México Te Abraza contempla servicios de alimentación, atención médica y psicológica, entrega de una tarjeta con apoyo económico, orientación consular, incorporación a programas de Bienestar y vinculación con fuentes de empleo.

RECIBÍAN LAS 3 COMIDAS

Dentro del Centro de Atención al Migrante, los connacionales se les ofrecía 3 comidas al día, bajo un esquema alimentario definido por las autoridades federales: la preparación de los alimentos a cargo de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, mediante la instalación de cocinas móviles y personal de intendencia en los módulos del centro.

Para el desayuno se ofrecían opciones como huevo con salsa roja, chicharrón guisado, huevo con salchicha, huevo con ejotes o asado de res, acompañados de atole o café, frijoles, tortillas, pan blanco y galletas; mientras que en la comida platillos como carne de res en salsa roja, pollo frito, carne de cerdo en salsa verde, atún a la mexicana o machaca a la mexicana, con sopa de pasta, arroz, frijoles, tortillas o pan blanco, agua de sabor y dulces; en tanto que en la cena alimentos como huevo a la mexicana, ensalada de atún, migas norteñas, chicharrón en salsa verde o huevo molcajeteado, acompañados de atole o café, frijoles, pan blanco y galletas.