Cubre maleza a centro deportivo en la Serdán

Maleza por doquier es la que existe en el área deportiva que pertenece al Centro de Atención a la Juventud , (CECOSAMA CAJ por sus siglas), de la colonia Carmen Serdán, por lo que están suspendidas los encuentros de futbol rápido ante el riesgo de que haya en el lugar desde arañas hasta culebras.

Por casi un año, el sitio ha permanecido en el olvido ante la apatía de las autoridades competentes.

Prácticamente desde que ese lugar fue un refugio para migrantes que ya no cabían en los albergues que operan en Reynosa, el lugar se encuentra abandonado e invadido por hierba y arbustos de gran tamaño.

Las mencionadas instalaciones que eran utilizadas anteriormente hasta por usuarios del ahora CECOSAMA, antes conocido solamente como Centro de Atención a la Juventud, pero ahora hasta cerradas con candado están sus puertas rejas metálicas.

Jóvenes alzan la voz

Algunos jóvenes de la Carmen Serdán y Aquiles Serdán, 10 de Mayo y otras más, creen que ya es tiempo de que las autoridades del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones encabezadas por Francisco García, titular de la institución, solicite el retiro de la gran cantidad de hierba que ahí se aprecia para dar paso nuevamente a los juegos de futbol rápido.