Aumenta la demanda de vasectomía entre varones

Como parte de las acciones para fortalecer la salud reproductiva, la Secretaría de Salud en Reynosa reiteró que el servicio de vasectomía sin bisturí se ofrece de manera continua y gratuita en el Distrito de Bienestar para la Salud, localizado en el Centro de Salud del bulevar Morelos.

Las autoridades destacaron que este método definitivo de planificación familiar está dirigido a hombres que han decidido no tener más hijos y desean acceder a una alternativa segura y eficaz.

El servicio se brinda de lunes a viernes, aunque es indispensable contar con una cita previa debido a la alta demanda y a que la atención se organiza mediante una agenda diaria.

La doctora Elisa García, responsable del módulo de Salud Reproductiva, explicó que existen diversas opciones para solicitar información y programar el procedimiento.

Los interesados pueden comunicarse directamente al módulo, enviar un mensaje a la página oficial de Facebook de la Secretaría de Salud en Reynosa o acudir personalmente al Centro de Salud del bulevar Morelos para recibir orientación.

La especialista subrayó que, tras una evaluación médica, algunos pacientes pueden ser intervenidos el mismo día, siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos y haya disponibilidad en la programación.

Señaló que uno de los requisitos principales es que el paciente tenga claro que ya cuenta con la paridad satisfecha. Asimismo, indicó que para facilitar el procedimiento y una adecuada recuperación, se recomienda que los hombres acudan solos y utilicen ropa interior ajustada, además de atender las indicaciones médicas previas que se les proporcionen durante la valoración.

Finalmente, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población masculina a informarse sobre este programa permanente, el cual promueve una paternidad responsable, ofrece una recuperación rápida y forma parte de las estrategias implementadas para mejorar el acceso a servicios de planificación familiar en Reynosa.