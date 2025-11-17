Urgen donación de terreno para un CAM

Un grupo de madres y padres de familia así como autoridades de Educación Especial e Inclusiva de la Zona Escolar 17, acudieron con las autoridades locales para pedir de manera urgente la donación de un terreno donde se construirá un nuevo Centro de Atención Múltiple (CAM), dándoles como respuesta que ya está una área asignada para ese plantel.

"Acabamos de tener comunicación con funcionarios de Planeación y Presupuesto de Educación de Tamaulipas y nos piden por segunda ocasión que informemos sobre la ubicación del terreno que se nos pide y de no contar con ese requisito, entonces el recurso podría cancelarse y bueno eso sería muy lamentable por lo que estamos insistiendo en que se nos conceda el lugar que se necesita para llevar a cabo la obra, dijo Martha Zapata Bautista.

"Nos dicen que ya se encuentra listo el terreno para el nuevo Centro de Atención Múltiple en Reynosa y esperamos que nos hagan llegar el oficio que avale la donación", dijo Martha Zapata Bautista, supervisora de la Zona Escolar 17 de Educación Especial e Inclusiva.

Entre las madres y padres de familia que se entrevistaron con José Luis Ciceros, auxiliar, le expusieron la urgente necesidad de que les autoricen la donación del predio a lo que respondió el funcionario que ya se está trabajando sobre ese asunto.

Fue Reyna María Méndez, quien habló a nombre de la asociación de paterfamilias que están solicitando el terreno en mención ante con el funcionario municipal así como también José Angel Tamez, director del CAM 14 ubicado en fraccionamiento San José, plantel que ya se encuentra muy saturado.

Llevaron consigo cerca de 70 expedientes de niños y niñas que están en lista de espera y que por tanto requieren del nuevo Centro de Atención Múltiple.

Mostrando uno de los casi 70 expedientes de niños y niñas que necesitan el nuevo plantel, aquí aparece una madre de familia.

QUE YA ESTA LISTO

Hasta donde sabemos, ya está listo el predio. No se sabe en donde se ubica, pero nos dicen que ya está y que nos los van a donar.

Vamos a esperar que se nos entregue el oficio correspondiente que avale la referida donación, con lo que estaremos logrando un importante avance para que el proyecto de construcción de la nueva escuela de educación especial e inclusiva, se construya cuando lo determine Educación estatal, dijo finalmente Zapata Bautista.