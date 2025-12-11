Aumenta demanda para esterilizar a las mascotas

No para la demanda de esterilización de mascotas en el Centro de Atención Canina de Reynosa, servicio que se brinda de manera gratuita.

"Quienes deseen obtener una cirugía de esta naturaleza para control de nacimientos de canes y mininos, deberán acudir a la oficina para inscribirse en una lista para sacar cita", dijo Miriam Prado Espinosa, titular del lugar.

¿Cómo obtener una cita para la esterilización?

Para quienes aún lo desconozcan, estamos situados en la calle San Luis Potosí esquina con Toluca en la colonia Rodríguez. Aquí se atienden tanto la vacunación contra la rabia así como también las esterilizaciones, de las cuales por cierto, cada vez son más, lo mismo en gatos que en perros.

Detalles sobre el servicio de vacunación y esterilización

Es precisamente ese tipo de cirugías las que permiten tener un buen control de natalidad en canes y gatos y cada vez es más la gente que se inclina por esa opción. Insistió en que cada vez es más la demanda de esa clase de servicios que son sin cobro alguno, medida que está enfocada a apoyar la economía de quienes cuentan con uno o más perros o gatos en casa.

Impacto de la esterilización en el control de natalidad

El manejo de citas, permite atender en tiempo y forma a quienes vienen solicitando el servicio, señaló.