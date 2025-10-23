Instalan centro de acopio en UMF 33

En un gesto de solidaridad, la Unidad de Medicina Familiar número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el respaldo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, instaló un Centro de Acopio con el propósito de reunir artículos de primera necesidad para apoyar a familias afectadas por las inundaciones en Veracruz.

La iniciativa surgió del equipo de Responsabilidad Social, integrado por personal de confianza del IMSS, por lo que unieron esfuerzos para trabajar en conjunto en coordinación de la Jefatura de Enfermería.

¿Qué artículos se están recolectando?

El Centro de Acopio recibe donaciones de alimentos enlatados, agua embotellada, artículos de limpieza e higiene personal, cobijas, juguetes, ropa y calzado.

El personal del IMSS y del sindicato, invita a la comunidad a participar en esta campaña que promueve la empatía y solidaridad.

¿Dónde y cuándo se pueden hacer las donaciones?