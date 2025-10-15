Capta ayuda humanitaria la Iglesia del Séptimo Día

La Iglesia Adventista del Séptimo Día del Distrito Cumbres se une a las acciones de solidaridad nacional con la instalación de un centro de acopio destinado a apoyar a las familias afectadas por las severas inundaciones ocurridas en el estado de Veracruz.

La colecta permanecerá hasta el 17 de octubre, en un horario de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche, y el sábado 18 de octubre de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche, en Calle Tercera número 395, en la colonia Cumbres.

Se están recibiendo alimentos no perecederos, artículos de limpieza y productos de higiene personal, los cuales serán enviados a las comunidades más afectadas.

Constantemente promueve el servicio, la empatía y la ayuda al prójimo como parte de su labor espiritual y comunitaria.

Invitaron a la ciudadanía a sumarse a esta noble causa.

En estos días han estado acudiendo ciudadanos y fieles a dejar sus donaciones, para aportar su granito de arena.

Cada donación cuenta: