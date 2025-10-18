Envían a Poza Rica ayuda humanitaria

Concluyeron las actividades del Centro de Acopio Regional de la Zona Noroeste de Tamaulipas, ubicado en las instalaciones del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 71 de Reynosa.

Se lograron acopiar alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de higiene y de limpieza, así como ropa, que ya fueron enviados y serán destinados a la comunidad escolar de los planteles educativos de la DGETI de Poza Rica, Veracruz, afectados por las inundaciones recientes.

Martha Reyna Martinez, directora, expresó su agradecimiento a toda la comunidad escolar por sumarse a esta causa, destacando la participación de docentes, estudiantes y personal administrativo que colaboraron en la recolección de apoyos durante la jornada.

Destacó que contó con la generosidad de los planteles CBTIS 137, CBTIS 234, CBTIS 125, CBTIS 220, CBTIS 302, CBTIS 7, CETIS 131, CBTIS 73 y CBTIS 276, quienes respondieron al llamado de solidaridad.

A través de esta colecta, las instituciones de la DGETI del norte de Tamaulipas, enviaron un mensaje de esperanza a quienes atraviesan momentos difíciles.

"No están solos, desde Tamaulipas, su comunidad educativa los acompaña con el corazón".

Los estudiantes y maestros, no solo apoyaron con víveres, también organizando y apoyando con el acomodo de las donaciones.



