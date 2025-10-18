Fluyen apoyos en el centro de acopio de OFE

Apenas el jueves colocaron el Centro de Acopio para damnificados del estado de Veracruz en la Oficina Fiscal del Estado de Reynosa y ya empezó a fluir la ayuda humanitaria que servirá como apoyo a las familias que perdieron todo o casi todo por las fuertes lluvias que azotaron apenas hace unos días a esa entidad.

"En atención a instrucciones giradas por Marcelo Olán Mendoza, director de las Oficinas Fiscales de Tamaulipas, se instaló el Centro de Acopio de referencia y por tanto estamos invitando a la comunidad reynosense en general a solidarizarse con las necesidades apremiantes de las familias veracruzanas que hoy por hoy requieren de alimentos perecederos, agua purificada embotellada, pañales, papel higiénico, entre otras coas más", dijo Humberto Valdés Richaud, titular de la dependencia en la ciudad.

Por tanto, les solicitamos encarecidamente a los reynosenses a que nos hagan llegar arroz en paquete, frijol, aceite comestible, atunes, productos de limpieza personal, entre otras cosas que requieren quienes están sufriendo por los embates de la madre naturaleza.

Valdés Richaud expresó su entera confianza en que continuarán las donaciones por parte de las familias de esta fronteriza ciudad que seguramente entienden y comprenden la difícil situación por la que atraviesan quienes en varios municipios de Veracruz, por las inundaciones perdieron desde camas, ropa, alimentos, cobertores y muchas cosas más.

El Centro de Acopio estará abierto hasta el próximo 24 de octubre. La gente podrá acudir a donar en horario de las 8:00 a las 14:00 Horas.

En tal virtud, reiteramos el llamado a apoyar a la gente que hoy requiere del apoyo de todos nosotros para que poco a poco vayan saliendo adelante, puntualizó el jefe de la Oficina Fiscal del Estado a nivel local.



