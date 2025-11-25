Crisis alimentaria si se alarga el bloqueo

La Central de Abastos de Reynosa, por el momento trabaja con inventarios suficientes para dar cumplimiento a la demanda alimenticia local, pero advierte que una prolongación de bloqueo carretero y del cierre del puente internacional Reynosa-Pharr, podría desencadenar afectaciones de gran escala y un impacto inmediato en el flujo de mercancías y en el comercio entre México y Estados Unidos.

¿Qué ocurrió?

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos, comentó a El Mañana que, si el bloqueo se extiende más allá de las próximas horas, podría convertirse en un caos nacional e internacional, debido al papel que estas rutas desempeñan en el suministro de alimentos y mercancías. "Por lo pronto, ahorita estamos tranquilos, 24, 48 horas no pasa nada, pero si se llega a prolongar, sí, hay que tener que ir viendo qué vamos a hacer", dijo.

Y agregó: "el problema es si llegara este bloqueo a prolongarse, definitivamente sería un caos nacional e internacional, ahorita esto va a tener algunas repercusiones de retrasos en llegadas de mercancías, cosas de ese tipo".

La Central de Abastos de Reynosa recibe productos provenientes de Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, San Luis Potosí y Puebla, además de mercancía internacional que incluye carne de cerdo, pollo, vísceras y otros cárnicos, por ejemplo, el puerco representan entre 40 y 50 por ciento del consumo nacional. Asimismo, desde México se exportan hortalizas, frutas, y verduras.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

"Nuestro interés y nuestra preocupación es mantener el abasto y estar en la continua búsqueda de mejores costos para ofrecer, mejor precio y calidad a nuestros clientes, pero sí se va a ver, afectado tanto el mercado, tanto los canales de distribución, tiendas de conveniencia, mercados, centrales de abastos, todo esto a nivel nacional", recalcó.

González Cavazos hizo un llamado a la población para evitar compras de pánico y no generar especulación mientras las autoridades trabajan en una solución. El vocero de la Central de Abastos destacó que agricultores y productores mantienen desde hace meses, mesas de diálogo con el Gobierno Federal sin lograr acuerdos que atiendan las necesidades de ambas partes y agregó que espera que prevalezca la responsabilidad y se alcancen acuerdos que eviten daños mayores al mercado nacional y al comercio binacional.

"Definitivamente parece que los agricultores y los productores han tenido ya muchas mesas de trabajo y no han podido conciliar, los intereses tanto de ellos como los de la situación económica del gobierno, el llamado va a ser, por lo pronto, no caer en crisis, no tener, generar compras que generen especulación, para que mientras se soluciona esto tengamos, el suficiente abasto", dijo.

¿Cuáles son las consecuencias?

Por ahora, indicó que el sector se mantiene en operación con relativa calma y con inventarios que permiten resistir.