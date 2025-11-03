Celebran la santidad y vida eterna en misa

En un ambiente de alegría y fe, la Parroquia San Judas Tadeo, ubicada en la colonia La Cañada, llevó a cabo una peregrinación y misa especial con niños, quienes participaron vestidos de su santo favorito, entre ellos San Judas Tadeo y otros más.

La celebración se realizó este domingo como parte de la conmemoración del Día de Todos los Fieles Difuntos, con el propósito de fomentar entre los más pequeños el amor por las tradiciones religiosas y los valores cristianos.

Durante la misa de las diez de la mañana, los menores participaron activamente en la liturgia y compartieron con la comunidad el significado de la santidad desde su mirada infantil.

Juan Escobedo, fray responsable de la parroquia, expresó su satisfacción por la entusiasta respuesta de las familias, quienes acudieron para acompañar a sus hijos en esta jornada espiritual.

"Hoy hemos celebrado junto con los niños esta conmemoración de todos los fieles difuntos, invitamos a los pequeños a venir vestidos de algún santo y recordamos a la iglesia peregrina y estamos muy contentos por la participación y el compromiso de la comunidad", destacó.

Al encontrarse Reynosa en zona fronteriza, estas actividades buscan fortalecer las tradiciones católicas frente a influencias externas como el Halloween, promoviendo entre los niños el ejemplo y las enseñanzas de los santos.

"Nosotros como creyentes en Jesús, que es el dueño de la vida y de la muerte, somos hijos de la luz, hijos del amor, con estas celebraciones queremos iluminar a la sociedad y mantener viva nuestra fe", agregó.



