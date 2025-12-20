Celebran festival navideño y fortalecen la convivencia

El personal docente y de apoyo de la Escuela Primaria "General Lázaro Cárdenas", realizó un festival y desfile navideño con la finalidad de fortalecer la convivencia escolar.

El evento tuvo lugar en la explanada del plantel, donde se contó con la asistencia de madres y padres de familia, quienes acudieron para acompañar y disfrutar de las actividades preparadas con motivo de la temporada decembrina.

Como parte del programa, se llevó a cabo un desfile navideño en los alrededores de la escuela, en el que participaron alumnos y personal educativo, recorriendo calles cercanas.

Posteriormente, en las instalaciones del plantel, se desarrolló el festival artístico, en el que los estudiantes presentaron números de canto y baile.

Autoridades escolares destacaron que este tipo de actividades contribuyen al desarrollo integral del alumnado, además de reforzar los lazos entre la escuela y las familias, promoviendo un ambiente de participación y armonía.

De esta forma, la Escuela Primaria "General Lázaro Cárdenas", dio por concluidas las clases para iniciar el periodo de vacaciones.



