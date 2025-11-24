Celebran Día del Músico en la Casa de la Cultura

En medio de una gran fiesta llena de homenajes, canciones, baile y amor por el arte, se llevó a cabo la celebración con motivo del Día del Músico en la Casa de la Cultura de la ciudad de Reynosa.

¿Qué ocurrió?

El evento contó con la participación de importantes personalidades destacadas del medio artístico, quienes a través de anécdotas y canciones representativas de nuestra región recordaron a quienes ya no están y dejaron un legado musical, que trasciende a través de los años. Así mismo se reconoció a músicos con más de 50 años de trayectoria, quienes fueron pioneros de la música bohemia en la zona rosa de la ciudad de Reynosa. En total fueron 15 preseas otorgadas con la leyenda "Para personas extraordinarias" a artistas de distintos géneros musicales, quienes han logrado mantenerse en el gusto del público, incluso de las nuevas generaciones.

¿Cuál es el contexto general?

Se destacó que esta será la primera edición de un evento que se estará realizando de manera anual, a través del cual se busca reconocer el talento local, así como aquellas agrupaciones que se han mantenido a lo largo de los años.