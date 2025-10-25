Celebran con un desfile Día de Naciones Unidas

La Escuela Primaria "Narciso Mendoza", celebró el Día de las Naciones Unidas con un desfile y presentaciones culturales que resaltaron la diversidad y el valor de la paz entre los pueblos.

El evento, realizado bajo la dirección del profesor Armando Sánchez Cano, director del plantel y con el apoyo de la Supervisión Escolar 126, reunió a estudiantes, maestros y padres de familia.

Niñas y niños caracterizados con trajes típicos de diferentes países participaron en bailes y representaciones que mostraron costumbres y tradiciones del mundo, fomentando el respeto, la tolerancia y la unidad.

"Queremos que nuestras niñas y niños comprendan que todos formamos parte de un mismo mundo, y que el respeto y la paz comienzan desde casa y la escuela", expresó el director del plantel, Armando Sánchez Cano.

La conmemoración del Día de las Naciones Unidas busca recordar la importancia del trabajo conjunto entre las naciones para lograr un mundo más justo y solidario.

Este viernes, diversos planteles educativos realizaron este tipo de actividades, fomentando los valores cívicos entre los estudiantes.