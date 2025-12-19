Invita parroquia a celebrar las Posaditas de diciembre

La parroquia Nuestra Señora del Carmen, invita a participar en Posaditas 2025, una serie de celebraciones religiosas que se llevan a cabo en el marco del Jubileo de la Esperanza que vive la Iglesia este año.

¿Qué son las Posaditas 2025?

Las Posaditas iniciaron el 16 de diciembre y permanecerán hasta al 24 de diciembre y de acuerdo con la invitación, las actividades se desarrollarán diariamente a las 5:00 de la tarde en las instalaciones de la parroquia.

Lo anterior, con el propósito de acompañar espiritualmente a la comunidad en el camino a Belén y fortalecer la preparación para la celebración del nacimiento de Jesús.

Detalles de las actividades en la parroquia

Las posaditas buscan promover la reflexión, la oración y la convivencia comunitaria, poniendo énfasis en el valor de la esperanza como eje central de este tiempo litúrgico. A través de estas jornadas, se invita a las familias a renovar su fe y a participar activamente en la vida parroquial.

Invitación a la comunidad para participar

La parroquia Nuestra Señora del Carmen extendió la invitación abierta a la comunidad para sumarse a estas celebraciones, con el mensaje de que la esperanza de Cristo ilumine los hogares y fortalezca el espíritu de unidad durante la temporada navideña. La iglesia se encuentra en la calle Tercera número 470, en la colonia Las Cumbres, para más información marcar al 9240706.