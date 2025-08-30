Celebra PAN a los abuelos en su día

Con gran entusiasmo y participación, las oficinas del Partido Acción Nacional (PAN) en Reynosa fueron escenario de la celebración por el Día del Abuelo, organizada por Eduardo Ferrusca, encargado de la cartera Acción en Plenitud. El evento superó las expectativas, ya que se esperaba la asistencia de alrededor de 70 adultos mayores, pero cerca de 100 personas acudieron, según Marisol Santes, del departamento de comunicación social.

"Los abuelitos se fueron muy contentos, algunos hasta bailaron, mostraron sus talentos, algunos declamaron, bailaron, cantaron, todo estuvo muy ameno y divertido", comentó Santes, destacando la participación activa de los asistentes y la alegría con la que celebraron la jornada.

Durante la celebración se ofrecieron diversas actividades culturales y recreativas, en un espacio seguro y adaptado para los adultos mayores. Sánchez, delegada del partido, destacó la apertura de las instalaciones para que los asistentes pudieran disfrutar de música, café y un lugar para convivir: "Si quieres venir a escuchar música aquí al partido, pues te damos tu espacio y te vienes y te sientas y te ponemos un cafecito."

Además, la delegada mencionó que las oficinas están disponibles para quienes necesiten apoyo en tareas o acceso a tecnología: "Si no tienes internet y tienes que hacer un trabajo, vente al partido... o que tienes una computadora, pues te la podemos prestar." Estas acciones buscan que los adultos mayores, así como jóvenes y otros ciudadanos, se sientan bienvenidos y participen activamente en las actividades que organiza el partido.

La invitación al evento se realizó principalmente a través de las redes sociales del PAN, y con esta celebración se busca reforzar la cercanía con la comunidad y ofrecer un espacio de atención, convivencia y entretenimiento para los adultos mayores en Reynosa.







