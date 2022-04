Celebra clúster de energía en Reynosa rechazo a reforma

A través de un comunicado proporcionado a EL MAÑANA, se refiere que la iniciativa "Iba en contra de la economía de las familias, el medio ambiente y la libre competencia", así como a los tratados internacionales y la transición energética.

Constantino Castillo Hinojosa, presidente del Clúster enfatizó en que el dictamen no se aprobó, porque la mayoría legislativa no tomó en cuenta las opiniones de expertos, académicos, representantes del sector empresarial y organismos civiles. "Optó por negarse al diálogo y no cambiar ni una coma", explica.

En este sentido refirió que con el voto en contra, Tamaulipas seguirá impulsando la transición energética, con certeza a las inversiones nacionales y extendidas, donde se promueva la generación de energías renovables, que cuiden al medio ambiente.