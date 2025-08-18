Celebra audiencias aquí secretario de Educación estatal

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, visitará Reynosa mañana martes 19 de agosto para atender de manera directa a directoras y directores, supervisoras y supervisores, así como a jefas y jefes de sector.

La jornada de trabajo se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Regional de Desarrollo Educativo -CREDE- Reynosa, en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, con el objetivo de escuchar inquietudes, propuestas y planteamientos del personal educativo.

De acuerdo con la convocatoria, el orden de las audiencias se organizará por turnos, conforme al registro de los asistentes en el módulo de recepción del CREDE.

Se espera una importante participación de autoridades escolares que buscan fortalecer la coordinación con la Secretaría de Educación.

El acercamiento forma parte de las acciones que la dependencia estatal impulsa para garantizar un diálogo directo con los responsables de la enseñanza básica en la entidad, así como para atender de primera mano las necesidades de los planteles educativos.

Lo anterior, previo al arranque del ciclo escolar 2025-2026 que iniciará el próximo 01 de septiembre.

El secretario de Educación en Tamaulipas, realiza este tipo de reuniones en las diversas ciudades del estado.



