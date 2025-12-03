Preocupa descenso en participación electoral

En México, la disminución en la participación ciudadana continúa siendo una preocupación para las autoridades electorales y en Reynosa, esta tendencia se acentúa entre jóvenes de 18 a 29 años, un segmento cuya participación se encuentra por debajo del promedio nacional.

El Instituto Nacional Electoral de Tamaulipas y del distrito 02, recibió de una universidad local, un estudio sobre abstencionismo juvenil, cuyos resultados fueron recientemente publicados en una revista latinoamericana de ciencias sociales y humanidades de la Red de Investigadores Latinoamericanos.

El director general académico de la universidad, Pedro Oyervides Cuevas, explicó que la investigación analizó que las causas por las que los jóvenes universitarios deciden no emitir su voto, son por desinterés en los asuntos públicos, la desconfianza en los partidos políticos o en los procesos electorales, el desconocimiento de los partidos y candidatos, además se encontró que Facebook e Instagram son las redes sociales por las que preferentemente los jóvenes conocen las propuestas de los candidatos y dan seguimiento al proceso electoral.

"Las dificultades también el proceso de elección con las redistritaciones, a veces no coinciden las casillas o las urnas, también la inercia en el abstencionismo, culturalmente, los padres de familia no salen a votar, y por eso culturalmente, no les piden a los hijos que salgan también a emitir sufragio, y una menor inversión en campañas políticas dirigidas a los jóvenes", dijo.

El proyecto busca convertirse en una herramienta para instituciones, organismos electorales y partidos políticos interesados en fortalecer la participación juvenil.

Tras los resultados obtenidos, el instituto académico sostuvo conversaciones con el vocal ejecutivo del INE en Tamaulipas, para extender la investigación hacia otras ciudades como Matamoros y Río Bravo.