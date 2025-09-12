Ocurren en casa el 60% de los suicidios

Ocurren en casa el 60% de los suicidiosLa salud mental en números rojos: 25 suicidios consumados en lo que va del año, señala Amadeo De León
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el experto en salud mental, médico psiquiatra Amadeo De León, compartió datos preocupantes respecto al tema: solo en lo que va del año se tiene registro de al menos 25 suicidios consumados, de los cuales 19 fueron hombres y 6 mujeres.
Detalló que la principal causa que orilla a las personas a cometer estos actos son los cuadros depresivos.
Mencionó que debido a temas de confidencialidad y por respeto a las familias, en muchos de los casos los motivos no son revelados, por lo que es difícil saber si existía algún padecimiento psiquiátrico o adicción.
Asimismo, destacó que existe una gran diferencia entre los intentos y los suicidios consumados: "Una cosa es el intento de querer quitarse la vida y otra es el suicidio consumado; afortunadamente, hay una gran diferencia. Muchos de los que lo intentan no logran hacerlo; de hecho, en suicidios consumados, son muchísimo más los hombres que las mujeres y, en cuanto al intento, son mucho mayores las mujeres que los hombres, quienes no llegan a consumir el acto suicida", refirió De León.
Otra de las prácticas comunes, principalmente entre jóvenes adolescentes, son las autolesiones, ocupando un 10% del total de casos tratados entre la comunidad psiquiátrica de esta ciudad, mientras que los registros de suicidios consumados ocupan el 0,5%.
Los cuadros depresivos son la principal causa que orilla a las personas a tomar la decisión de quitarse la vida; sin embargo, es común que estos se conjuren con otros factores como el consumo de sustancias tóxicas, la pérdida de algún familiar, la pareja o el trabajo.
"Muchas veces traen la idea o el pensamiento, pero los detiene el contacto con la realidad de que tampoco es tan fácilmente el dolor que van a generar a sus padres, a sus hijos, a su esposa; esto sucede en el momento de crisis, cuando se agregan otros factores, y es ahí cuando toman la decisión de quitarse la vida".
Destacó la importancia de no subestimar cualquier síntoma, ya que lamentablemente, de acuerdo a estadísticas recientes, el 60% de los suicidios suceden en casa.