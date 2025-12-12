Reynosa

Feligreses rinden homenaje a la Virgen de Guadalupe en Reynosa

Los católicos celebran con misa y danzas.
  • Por: El Mañana Staff
  • 12 / Diciembre / 2025 - 04:33 p.m.
Católicos celebran el Día de la Virgen de Guadalupe en la Concatedral en Reynosa. Los feligreses se reunieron en punto de la medianoche para cantar las tradicionales Mañanitas y La Guadalupana.

La iglesia lució abarrotada con danzas de matlachines, niños vestidos de Juan Diego y familias que llevaron veladoras e imágenes para bendecir.

Durante el día, la iglesia ha estado abarrotada por los fieles que acuden a las misas que se realizan a lo largo de este día y hasta las 7:00 de la noche.

Este 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, los fieles acuden para agradecer y elevar sus peticiones a la Patrona de México, con flores, imágenes de la virgen, veladoras, cánticos y rezos veneran a la Guadalupana, además de la tradicional vendimia.

