Feligreses rinden homenaje a la Virgen de Guadalupe en Reynosa

Católicos celebran el Día de la Virgen de Guadalupe en la Concatedral en Reynosa. Los feligreses se reunieron en punto de la medianoche para cantar las tradicionales Mañanitas y La Guadalupana.

La iglesia lució abarrotada con danzas de matlachines, niños vestidos de Juan Diego y familias que llevaron veladoras e imágenes para bendecir.

Durante el día, la iglesia ha estado abarrotada por los fieles que acuden a las misas que se realizan a lo largo de este día y hasta las 7:00 de la noche.

Este 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, los fieles acuden para agradecer y elevar sus peticiones a la Patrona de México, con flores, imágenes de la virgen, veladoras, cánticos y rezos veneran a la Guadalupana, además de la tradicional vendimia.