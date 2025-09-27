Orientan a jóvenes cómo manejar casos familiares

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas llevará a cabo pláticas informativas en escuelas secundarias para prevenir desapariciones y orientar a los jóvenes sobre cómo manejar problemas familiares y evitar tomar decisiones impulsivas.

"Yo creo que unos 15 días más ya vamos a estar visitando las primeras secundarias para impartir estas pláticas preventivas", indicó Méndez Ñeco. El objetivo es promover la comunicación y la resolución de conflictos en lugar de la huida o la desaparición.

"Si te vas por un problema familiar, porque te enojaste con tus papás, trata de solucionarlo, háblalo con ellos o con un amigo o con un maestro alguien cercano", aconsejó Méndez Ñeco.

Y expresó: "lamentablemente el contexto de las desapariciones ahorita en Reynosa están cambiando, quiero decir con esto que siempre la checamos pero a veces olvidamos que pueden ser hechos aislados donde hemos tenido personas no localizadas que se van por su propio pie y regresan a ti mismo, en otras que son casos pasionales o casos por deudas que la verdad pues se siguen suscitando en este tipo desapariciones y esas personas, aparte de que cometen el delito, pues a personas que se dedican a este actividad ilícita que estamos viviendo aquí en la ciudad y pues bueno sabemos que que la ciudad fronteriza en la que vivimos pues siempre están han sido azotada por la violencia en la cual siempre estamos a la perspectiva de ver qué pasa qué sucedió, y bueno, pues este tipo de casos si nos alerta".

Asimismo, informo que, debido a esta situación, el colectivo ha tomado la iniciativa de llevar pláticas informativas a las distintas escuelas secundarias de la ciudad, esto a fin de frenar que este tipo de hechos continúe en alza.



