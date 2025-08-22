Suman ya 10 casos positivos de dengue

En lo que va del año se tienen registrados únicamente 10 casos de dengue en Reynosa, los cuales han sido atendidos por parte de las autoridades de salud local.

Iliana Villarreal Cantú, titular de la Jurisdicción Sanitaria número 4 comentó que ante la presencia de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular, náuseas, vómito o dolor retroocular, es indispensable que los pacientes acudan de inmediato a una valoración médica y mantenerse bajo observación.

"Tiene que ir a consulta para darlo de alta a cualquier centro de salud, las damos de alta y si se siente más mal o llega a tener algún otro síntoma, activa la alarma nosotros llamamos y damos indicaciones", dijo.

APP CONTRA EL DENGUE

Explicó que la Secretaria de Salud Tamaulipas cuenta con una la aplicación de la Estrategia Dengue, donde se reciben notificaciones de casos probables, lo que ha permitido reforzar las acciones de prevención y control.

"En el momento que el paciente tiene contacto con algún especialista en salud en alguno de nuestros centros comunitarios, presentando alguna sintomatología de sospecha a dengue, se da de alta en el app para su acompañamiento durante el proceso de su enfermedad, hasta que el paciente ya esté asintomático, el paciente podrá activar su alerta por su celular a cualquier hora en donde se le estará dando atención las 24 horas del día", expresó.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener patios limpios, eliminar criaderos de mosquitos y, en caso de presentar síntomas, no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano para recibir atención adecuada o utilizar la app estatal.

La app emergencia salud Tamaulipas, atiende además del tema de riesgo en el embarazo, dengue, infartos entre otros temas.

SEÑALES DE ALARMA



