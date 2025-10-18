Suma Tamaulipas 160 casos de virus coxsackie

De acuerdo a autoridades de la Secretaría de Salud, el virus de mano, pies y boca se considera auto limitante , es decir, que entra y sale del sistema de manera natural.

La gravedad de esta enfermedad viral dependerá de las condiciones de cada paciente, por lo que podría provocar complicaciones temporales como cualquier.

Víctor Joel Navarro Hernández, titular de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, declaró que hasta el momento no se ha considerado una alerta epidemiológica.

"Se ha platicado con las escuelas para que se tomen las medidas adecuadas; de repente me preguntaban: ´Oye, una directora tomó la decisión de suspender las clases´; pues tiene toda la posición, es válida, dependiendo del riesgo que vea en ese momento en su comunidad estudiantil", expresó. Mencionó que todo lleva un proceso, por lo que son distintos protocolos que se deben seguir tanto las autoridades educativas como el sector salud para atender este tipo de situaciones.

Asimismo, Navarro Hernández refirió que actualmente se cuenta con 160 casos en el Estado; asimismo, se pronunció a favor de cualquier medida de contención que llegaran a tomar directivos de los planteles educativos.

"Afortunadamente estamos actuando desde el punto de vista de epidemiologías en darle un seguimiento a todos los casos que se tienen; hay algunas medidas que tenemos que tomar: persona que está con la infección tiene que estar aislada, no tiene que ir a la escuela; la persona que le ayuda, ponerse cubre bocas, lavarse las manos, etcétera", explicó Navarro.



