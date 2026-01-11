Se disparan los casos de tuberculosis en la ciudad

Cada vez son más los casos confirmados de tuberculosis en Reynosa, pues así lo revelan las estadísticas oficiales.

De acuerdo con la información dada a conocer a El Mañana de Reynosa por América Cruz González, titular en el Centro Regional de Tuberculosis, a lo largo del 2025 se confirmaron 396 casos nuevos.

América Cruz González, titular en el Centro Regional de Tuberculosis

De esa cifra, fueron 130 mujeres quienes contrajeron la enfermedad en tanto que 265 fueron varones.

Solamente un caso se presentó en un menor de 9 años (niña), agregó la funcionaria.

"A todos ellos se les asignó el tratamiento médico correspondiente y al momento de iniciarlo, se les hizo la recomendación en el sentido de que por ningún motivo lo dejaran de lado a fin de que la cura ocurriera sin mayores contratiempos", indicó.

A lo largo del año pasado, se confirmaron 396 casos, de los cuales 136 correspondieron a mujeres, 265 a hombres y un caso de una niña de 9 años. -América Cruz González, titular en el Centro Regional de Tuberculosis

DECESOS

En el mismo año anterior, se registraron 8 fallecimientos entre los pacientes en tanto que por enfermedades asociadas, fueron 18, según los datos de que se dispone en el CRT de esta localidad.

SINTOMATOLOGIA

Los síntomas de la enfermedad son entre otros, tos persistente por tres semanas o más, a menudo con flema y a veces con sangre, dolor en el pecho, fatiga, debilidad, pérdida de peso, falta de apetito, fiebre leve, sudores nocturnos e intensos así como escalofríos.

CONTAGIOSA

En consulta con otras fuentes,de Salud, se señala que la tuberculosis es contagiosa cuando está activa en pulmones o garganta, transmitiéndose el mal por el aire al toser o a través de estornudos o al hablar se liberan las bacterias y si otra persona las inhala.