Urgen a CFE atender el caso de alto voltaje

UUrgente llamado es el que hacen a la CFE para que atienda el problema de bajo voltaje que en el suministro de energía eléctrica viene padeciendo desde la semana pasada la Escuela Tele Secundaria Abel Ramírez Ramírez de la colonia Villas del Roble.

"Ya se han hecho los reportes correspondientes a la Comisión Federal de Electricidad y al menos hasta el momento no ha llegado cuadrilla alguna para iniciar la reparación correspondiente", dijo Armando Blanco Chávez, supervisor de la Zona 01 de Escuelas Tele Secundarias en Reynosa.

El reporte ya lo hicieron directivos del plantel en su momento y desafortunadamente no ha habido respuesta positiva hasta éste momento.

Ante tal situación, se ha dispuesto reducir los horarios de clase y también se están brindando clases en linea.

En el caso de los aires acondicionados, que son dos por aula, solamente se enciende uno para evitar que pueda haber una suspensión del servicio de luz.

TEMOR

Por el problema que se presenta, hay temor de que los aparatos como televisores y proyectores que son utilizados en la impartición de la enseñanza al alumnado, lleguen a descomponerse en un momento dado. Esos aparatos son muy caros y sería lamentable que pudiera ocurrir un daño irreparable en ellos, indicó Blanco Chávez.

Ese tipo de situaciones que están ocurriendo desde la semana anterior, ha obligado a tomar medidas como dar la salida a los estudiantes una hora antes del horario normal porque en el interior de los salones hay momentos sobre todo al mediodía en que los aires no son suficientes para mantener un clima adecuado.



