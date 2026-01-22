Casa del Indigente necesita donaciones

Llaman a autoridades de Protección Civil y Bomberos para que apoyen a la Casa del Indigente con cobertores toda vez que se aproximan días muy fríos y quienes están en ese albergue requieren estar bien abrigados.

"Por tal motivo, les pedimos de la manera más atenta tanto a PCyB que año con año nos apoya con cobertores, a fin de que hagan lo mismo en éste período invernal, pero también se invita a personas de buen corazón y empresas a que también nos apoyen con calentadores, colchonetas, chamarras, zapatos, tenis", dijo Graciela González Benítez, directora del lugar.

Ya está por llegar una onda gélida y por tanto necesitamos cobertores, calenta-dores, colchonetas, chamarras, zapatos, tenis, alimentos, artículos para aseo, entre otras cosas más.¨ Graciela González Benítez

Otra de las cosas que se necesitan son alimentos y artículos para el aseo, en fin, todo lo que deseen aportar para bien de las personas que se encuentran en esta institución.

"Quienes deseen hacer alguna donación, pueden acudir a esta Casa del Indigente en horario de 8:00 a 16:00 Horas (4 de la tarde) de preferencia aunque también pueden venir en el resto del día, p porque aquí hay gente que puede recibir lo que traigan para apoyar", siguió diciendo González Benítez. Hoy en día, hay 24 personas atendidas en la referida institución, a las cuales se les da almuerzo, comida y cena y un lugar donde pernoctar.

A las quienes llegan a ese lugar se les da una colchoneta y una cobija, pero faltan más y se estima que con la onda gélida que llegará a Reynosa a partir de este fin de semana y que permanecerá hasta el próximo viernes, vendrán más mujeres y hombres a solicitar un lugar donde guarecerse de las bajas temperaturas.



