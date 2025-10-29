Urgen camas, pintura y ayuda para los baños

Veinte camas, aparatos de aire acondicionado, pintura para interior y exterior, un filtro de aire, entre otras cosas más está requiriendo la Casa del Indigente de Reynosa, por lo que sus directivos hacen un atento llamado a las personas y empresarios de buen corazón para que les hagan llegar donaciones en ese sentido.

Tenemos muchas necesidades, empezando por camas. También se necesita clima artificial, pues de día y de noche, se siente el calor. Ocupamos un filtro de agua". Graciela González Benítez

"Otra de las necesidades apremiantes que tenemos es que nos apoyen a reparar los baños, pues algunos se encuentran ya en condiciones lamentables," dijo Graciela González Benítez, directora de la institución.

También es menester señalar que en uno de los sanitarios hay una fuga de agua potable, que también es necesario reparar y bueno, todo cuesta y no hay recursos para hacer frente a todas esas necesidades.

CAMAS INSERVIBLES

Las pocas camas quedaron prácticamente inservibles tras las inundaciones de marzo pasado y se cuenta con colchonetas que son colocadas en el piso, que es donde duerme la gente.

En la Casa del Indigente de Reynosa se necesitan 20 camas, aparatos de aire acondicionado, filtro de agua, entre otras cosas más.

De ahí que tengamos que recurrir a la generosidad de la ciudadanía y de algunos empresarios locales que estén interesados en ayudarnos con donaciones de camas, aires acondicionados, pintura darle una nueva imagen interior y exterior al edificio, lo mismo que también se requiere un filtro de agua pues hay ocasiones en que se agota el agua purificada y los usuarios tienen que tomarla de la llave.

"Aquí hay ocasiones en que se nos juntan hasta 80 personas y a todas les damos su comida, pero tenemos de planta hasta 25 que aquí están viviendo como en su casa, seguros y bajo techo", puntualizó González Benítez