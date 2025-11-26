Autoridades inspeccionan mercancías de comercios

En el primer cuadro de la ciudad se dio una movilización por autoridades estatales que realizaron un operativo en un negocio de mercancía de procedencia extranjera.

El operativo se puso en marcha en horas de la mañana en la zona centro de la ciudad como el principal sector, el cual está conformado por autoridades estatales, por personal de la Secretaría de Finanzas, Comercio Exterior, Protección Civil del Estado, COFEPRIS y elementos de la Guardia Estatal.

Uno de los negocios que verificaron e inspeccionaron fue una tienda de nombre Casa China ubicada en el cruce vial de las calles Porfirio Díaz con Colón del primer cuadro de la ciudad.

El negocio derivado de las acciones estatales tuvo que cerrar las puertas a los clientes mientras se llevaba a cabo el operativo por las autoridades estatales.

Una encargada de dicho establecimiento de mercancía china comentó que las autoridades estaban verificando que tuvieran los permisos de todos los órganos estatales para su funcionamiento en la entidad.De manera extraoficial, estas acciones de verificación e inspección a negocios se estarían realizando en todos los negocios del Estado de Tamaulipas para garantizar que cumplan con los permisos y que la procedencia de la mercancía haya sido de manera correcta al Estado para su venta por los establecimientos.

Cabe resaltar que hasta el momento las autoridades estatales no han brindado información, solo los resultados de estas acciones.