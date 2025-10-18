Celebrarán Rodada y Carrera por la Paz

El CBTIS número 7 y el Instituto Tamaulipeco de la Juventud, convocan a estudiantes, familias y comunidad en general a participar en la Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones, que se llevará a cabo este domingo 19 de octubre.

La actividad busca generar conciencia sobre la importancia de adoptar un estilo de vida saludable y libre de adicciones.

Bajo el lema "Sí a la vida, sí a la paz, no a las adicciones", el evento iniciará a las 8:00 de la mañana en el Gimnasio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Reynosa, ubicado en calle Elías Piña con Bulevar del Maestro en la colonia Narciso Mendoza.

Estas acciones las realiza el Gobierno del Estado, a través de INJUVE, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobernación, en coordinación con instituciones educativas.

Se invita a los participantes a asistir con ropa cómoda, hidratación y acompañados de sus familias o amigos, ya sea para correr, rodar o pedalear en favor de la paz y los alumnos deberán trasladarse al evento junto a sus padres.



